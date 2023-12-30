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Burcu Esmersoy 2024'e ücret tarifesini güncelleyerek giriyor! Tek paylaşımdan...

30.12.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Günlük hayatında sürekli yoğun bir tempo ile çalışan ve kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Esmersoy yeni zammı istedi.

Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy, işkolikliğiyle de biliniyor. Esmersoy, şimdi ise sosyal medya sayfasında paylaştığı gönderilerle ilgili gündeme geldi.

Burcu Esmersoy, artık paraya para demiyor.

Burcu Esmersoy 2024'e ücret tarifesini güncelleyerek giriyor. 4 milyon 300 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımından en az 65 bin TL alacak.

Organizasyonlarda yapacağı sunuculuk ve modaratörlükten ise yeni yılda 25 bin dolar (725 bin TL) kazanacak.

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