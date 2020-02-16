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Burcu Esmersoy anoreksiya mı oldu? Tedavi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 09:07 | Son Güncelleme

Eski eşi Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç’la ilişkisi hakkında konuşmasıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy anoreksiya mı oldu? Ünlü isim ile ilgili bu iddia sevenlerini korkuttu.

Burcu Esmersoy anoreksiya mı oldu? Tedavi olacak

Uzun süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da ‘düğünlerine giderim’ açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu. Oyuncu daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel’in de yaşadığı diğer adı anoreksiya nevroza olan yemek yememe hastalığına yakalandı.

İddialara göne yemek yememe ve az uyku uyuma rahatsızlığı yaşayan Esmersoy’un hızla kilo kaybı yaşadığı öğrenildi. Yakın çevresine göre son dönemde bir hayli zayıfladığı söylenen Esmersoy, konusunda uzman bir doktorun kapısını çaldı.

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İştahı kesilen ve yemek yemediği zaman mide sorunları baş gösteren sunucuya, iki tedavi şekli uygulanacak. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak.

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Burcu Esmersoy berk suyabatmaz, Burcu Esmersoy anoreksiya,

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