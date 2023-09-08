MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy bir düğün de İstanbul'da yaptı! Gelinliğinin dekoltesi olay oldu

Burcu Esmersoy bir düğün de İstanbul'da yaptı! Gelinliğinin dekoltesi olay oldu

08.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girmişti. Ayağının tozuyla bir İstanbul'a gelen ve burada da ailesi ve yakınlarıyla bir düğün yapan Esmersoy'un kalçasından inen derin dekolteli gelinliği gündem oldu.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’nın Puglia şehrinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü sunucu, Özgür Masur imzalı bir gelinlik tercih ederek dikkat çekmişti.

İstanbul ve Bodrum’da düğün yapacağı bilinen çift ayağınız tozuyla ülkeye döndü.

1

Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İstanbul'da da aile ve yakın çevreyle bir düğün yaptı. Bodrum düğününü iptal eden Esmersoy bu düğünde de gelinliğiyle beğeni topladı.

2

Gelinliği sosyal medyayı salladı! "Kapsayıcı olmuş" Gelinliği sosyal medyayı salladı! "Kapsayıcı olmuş"

Kalçasından aşağı inen dekoltesiyle dikkat çeken gelinlik sosyal medyada gündem oldu. Gelinliği beğenenler olduğu kadar "İlk gelinlik daha iyiydi", "Gereksiz bir dekolte" yorumlarında bulunanlar da vardı.

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşını açıkladı! Duyanlar çok şaşırdıEmekli maaşını açıkladı! Duyanlar çok şaşırdı
Yıllar önceki pozları ortaya çıktı! "Bu nasıl değişim"Yıllar önceki pozları ortaya çıktı! "Bu nasıl değişim"
İddialı pozları hayran bıraktı! Görenler Marilyn Monroe sandıİddialı pozları hayran bıraktı! Görenler Marilyn Monroe sandı
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.