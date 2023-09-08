Burcu Esmersoy bir düğün de İstanbul'da yaptı! Gelinliğinin dekoltesi olay oldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’nın Puglia şehrinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü sunucu, Özgür Masur imzalı bir gelinlik tercih ederek dikkat çekmişti.

İstanbul ve Bodrum’da düğün yapacağı bilinen çift ayağınız tozuyla ülkeye döndü.

Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İstanbul'da da aile ve yakın çevreyle bir düğün yaptı. Bodrum düğününü iptal eden Esmersoy bu düğünde de gelinliğiyle beğeni topladı.

Kalçasından aşağı inen dekoltesiyle dikkat çeken gelinlik sosyal medyada gündem oldu. Gelinliği beğenenler olduğu kadar "İlk gelinlik daha iyiydi", "Gereksiz bir dekolte" yorumlarında bulunanlar da vardı.



