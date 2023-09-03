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Burcu Esmersoy'un gelinliği sosyal medyayı salladı! "Kapsayıcı olmuş"

03.09.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile İtalya'da evlendi. Esmersoy, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı düğününden karelerle gündeme geldi. Burcu Esmersoy'un yarasa kollarını andıran gelinlik detayı ise sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı ile Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Esmersoy'un düğün esnasında duygusal anlar yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü sunucunun Özgür Masur imzalı gelinliği de çok konuşuldu. İstanbul ve Bodrum’da düğün yapacağı bilinen Esmersoy'un yarasa kol detaylı gelinliğiyle sevgilisinin boynuna sarılması sosyal medyanın diline düştü.

Ekran Alıntısı

Gelinlik çok beğenilirken "Kapsayıcı olmuş" yorumları da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy sevgilisi

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