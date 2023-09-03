Burcu Esmersoy'un gelinliği sosyal medyayı salladı! "Kapsayıcı olmuş"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı ile Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Esmersoy'un düğün esnasında duygusal anlar yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sunucunun Özgür Masur imzalı gelinliği de çok konuşuldu. İstanbul ve Bodrum’da düğün yapacağı bilinen Esmersoy'un yarasa kol detaylı gelinliğiyle sevgilisinin boynuna sarılması sosyal medyanın diline düştü.

Gelinlik çok beğenilirken "Kapsayıcı olmuş" yorumları da dikkat çekti.



