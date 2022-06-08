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Burcu Esmersoy 'Hazır mıyız?' notuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Mayolu pozuna beğeni yağmuru...

08.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta nefes kesmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün siyah elbiseli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan Burcu Esmersoy, son olarak mayolu cesur pozunu takipçilerine sundu. 'Hazır mıyız?' diyerek roket emojisiyle paylaşım yapan güzel sunucu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Burcu Esmersoy 'Hazır mıyız?' notuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Mayolu pozuna beğeni yağmuru...

Yıllar geçtikçe güzelleşmeye devam eden güzel sunucu Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Özel hayatı ve giyim kuşamını her fırsatta takipçileriyle paylaşan Esmersoy, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı. Mayolu pozuyla Instagram'a damga vuran güzel sunucu, fiziğiyle herkesi etkiledi.

SİYAH ELBİSELİ POZUYLA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

Instagram'dan geçtiğimiz gün siyah elbisesiyle pozlar veren ve derin bacak yırtmacını sergileyen güzel sunucu, güzelliğiyle resmen göz kamaştırmıştı.

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Burcu Esmersoy'un paylaşımı sonrasında takipçileri bu pozuna beğeni ve yorum yağdırmıştı.

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Esmersoy'un bu pozları sonrasında takipçileri tarafından gelen yorumlar olay oldu. "Sabah sabah içimizi açtın" ve "Harikasın şu güzelliğe bak" gibi yorumlar dikkat çekmişti.

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MAYOLU PAYLAŞIMI KASIP KAVURDU

Son olarak dün akşam Instagram hesabından mayolu pozunu paylaşan güzel sunucu sosyal medyayı resmen yaktı geçti. Dillere destan güzelliği ve muhteşem fiziğiyle poz veren Burcu Esmersoy, paylaşımının altına roket emojisiyle "Hazır mıyız?" dedi.

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Burcu Esmersoy'un bu paylaşımı sonrasında birçok ünlü isim fotoğrafın altına yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

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Burcu Esmersoy Instagram
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