Burcu Esmersoy nişanlısı ile tanışma anını ilk kez anlattı! "Horlarım, ayıp olur dedim"

SNazım Akmandil'den üç ay önce İtalya'da evlilik teklifi alan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Ceyda Düvenci'nin sunduğu ve NTV'd yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Esmersoy, Akmandil ile uçakta tanıştıklarından bahsetti.

BURCU ESMERSOY NİŞANLISI İLE TANIŞMA ANINI İLK KEZ ANLATTI!

Esmersoy, çok çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu aktararak "Sosyal hayatım neredeyse yoka yakın. Gittiğim yerler bellidir. Mesela 3-4 tane sevdiğim, yanılmayacağımı, rahat edeceğimi bildiğim restoran vardır. Gittiğim yerlerde hep aynı insanları görüyorum. 100-200 kişilik bir grup var, o gruptan zaten yeni bir insan çıkması, hayatıma girmesi mümkün değil. Öyle bir beklentim, arayışım da olmadı" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bana nasıl tanıştınız diye soruyor' diyen Esmersoy, Akmandil ile uçakta tanıştıklarını anlattı.

"OTURABİLDİĞİM HER AN UYUYABİLİRİM"

Yoğun olduğu bir dönemde iş seyahati sırasında tanıştıklarını aktaran isim "Bir sabah 08:15 uçağıyla Berlin'e giderken 2A ve 2B'ye oturduk. Bomboş uçakta 2A ve 2B koltukları. Bütün yolculuk boyunca konuşmadık. Ben normalde uçak kalkmadan uyurum. Süper yoğun bir tempoda çalıştığım için oturabildiğim her an aslında uyuyabileceğim andır. Dikine uyuyabilen bir insanım." diyerek uyku itirafında bulundu.

"HORLARIM, AYIP OLUR"

'Ne kadar hoş bir çocuk. Şimdi onun yanında uyurum, horlarım falan ayıp olur' diye düşündüğünü söyleyen ünlü sunucu sonrasında başka bir koltuğa geçtiğini aktardı. Uçaktan inmelerinin ardından uzun bir pasaport kuyruğuyla karşılaştıklarını söyleyen isim, "Bir saat 45 dakika sürdü. O kuyrukta iki tane Türk konuşmaya başladı gibi bir şey oldu. Kimse bilmiyor bunu, ilk kez söylüyorum." diyerek şaşırttı.

