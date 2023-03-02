Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! 'Doktor yasağı' iddiası

Sosyal medyayı aktif kullanan ve bu sayede hatırı sayılır kazanç da sağlayan Burcu Esmersoy, büyük yıkım sonrası sosyal medyada birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe büründü.

Güzel modelin nerede olduğu merak konusu oldu. Burcu Esmersoy hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.

DOKTORU YASAK KOYDU

Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a, "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu.

Ünlü sunucu, çocukluk döneminde yaşadığı anne ve babasıyla ilgili travmaları nedeniyle düzenli olarak psikolojik destek alıyor.



