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Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! 'Doktor yasağı' iddiası

02.03.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra birkaç paylaşım yapıp ortalardan kaybolan Burcu Esmersoy’a doktoru tarafından yasak geldiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gören model bir süre sosyal medyaya ara verdi.

Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! 'Doktor yasağı' iddiası

Sosyal medyayı aktif kullanan ve bu sayede hatırı sayılır kazanç da sağlayan Burcu Esmersoy, büyük yıkım sonrası sosyal medyada birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe büründü.

Güzel modelin nerede olduğu merak konusu oldu. Burcu Esmersoy hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

ASA

46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.

Ekran Alıntısı

DOKTORU YASAK KOYDU

Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a, "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu.

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Ünlü sunucu, çocukluk döneminde yaşadığı anne ve babasıyla ilgili travmaları nedeniyle düzenli olarak psikolojik destek alıyor.

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Burcu Esmersoy sosyal medya yaşında

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