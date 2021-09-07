MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

07.09.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır sarı saçlarından vazgeçmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un, Günel Zeynelova ile yer aldığı 'Didem' klibindeki halini görenler gözlerine inanamadı. Sevenlerinin, sarışın ve uzun saçlı görmeye alışık olduğu Esmersoy, kısa ve siyah saçlı görüntüsüyle bambaşka birine dönüşmüştü.

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinen 44 yaşındaki başarılı sunucu Burcu Esmersoy'un, 'Didem' klibindeki hali, görenleri hayrete düşürdü. Akıllara sarı saçlarıyla kazınan Esmersoy, doksanların unutulmaz klibinde siyah ve kısa saçlarıyla yer alarak, sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Esmersoy'un şaşırtan görüntüsü:

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE ASİSTANLIK YAPIYORDU

Şimdilerde Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, şöhret basamaklarını kolay kolay tırmanmadığını her fırsatta dile getiriyor. Gençliğinde Hıncal Uluç'un da asistanlığını yapan başarılı sunucu, güzellik yarışmaları ve çeşitli projelerden sonra CNN Türk'e dış haber editörü olarak dahil oldu. Editörlük macerası, Esmersoy'a sunuculuk kapılarını açtı.

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

3 YAŞINDA HORTUMLA DAYAK YEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Zor bir çocukluk geçirdiğini açıklayan Esmersoy, henüz 3 yaşında babasından hortumla dayak yediğini itiraf ederek, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Babasını, hasta gördüğünde rahatladığını söyleyerek magazin dünyasına bomba gibi düşen yıldız, annesine de kırgınlıkları olduğunu dile getirmişti.

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

ÇOK İYİ DERECEDE İTALYANCA BİLİYOR

Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy, çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

BURCU ESMERSOY'UN YER ALDIĞI PROJELER

2004–2005 Spor Ekspres
2006 Burcu Esmersoy'la Spor Servisi
2009–2011 Yaz Gecesi Gösterisi
2010–2011 Yıldızlarla Dans
2011–2012 Yıldızlarla Dans
2011 Dedektif Memoli
2011 Burcu Esmersoy ile Geç Yaz Gecesi
2012 Hayatta kalan
2012 Çocuklar Duymasın
2012–2014 Nedir Ne Değildir
2013 Pop yıldızı
2013 Bir Erkek Bir Kadın
2013–2014 Spor Gecesi
2013–2014 En Güzel Bölüm
2014 Arkadaşım Hoş Geldin
2014–2015 Ver fırına
2015 Komedi Türkiye
2015–2016 Elin Oğlu
2017 Dünya Güzellerim
2019 Dünya Avucunuzda
2019 Burcu ile Hafta Sonu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! "Ben yaptırdım ama..."Müge Anlı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! "Ben yaptırdım ama..."
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Ekin Türkmen arkadaşlarına sitem etti Ekin Türkmen arkadaşlarına sitem etti
Anahtar Kelimeler:
CNN Türk NTV Burcu Esmersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

İstanbul'da korkunç olay! Banyoda başlarından vurulmuş halde bulundular

İstanbul'da korkunç olay! Banyoda başlarından vurulmuş halde bulundular

Kan donduran olay! Vahşete kimse engel olamadı

Kan donduran olay! Vahşete kimse engel olamadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.