Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinen 44 yaşındaki başarılı sunucu Burcu Esmersoy'un, 'Didem' klibindeki hali, görenleri hayrete düşürdü. Akıllara sarı saçlarıyla kazınan Esmersoy, doksanların unutulmaz klibinde siyah ve kısa saçlarıyla yer alarak, sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Esmersoy'un şaşırtan görüntüsü:

ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE ASİSTANLIK YAPIYORDU

Şimdilerde Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, şöhret basamaklarını kolay kolay tırmanmadığını her fırsatta dile getiriyor. Gençliğinde Hıncal Uluç'un da asistanlığını yapan başarılı sunucu, güzellik yarışmaları ve çeşitli projelerden sonra CNN Türk'e dış haber editörü olarak dahil oldu. Editörlük macerası, Esmersoy'a sunuculuk kapılarını açtı.

3 YAŞINDA HORTUMLA DAYAK YEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Zor bir çocukluk geçirdiğini açıklayan Esmersoy, henüz 3 yaşında babasından hortumla dayak yediğini itiraf ederek, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Babasını, hasta gördüğünde rahatladığını söyleyerek magazin dünyasına bomba gibi düşen yıldız, annesine de kırgınlıkları olduğunu dile getirmişti.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

ÇOK İYİ DERECEDE İTALYANCA BİLİYOR

Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy, çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

BURCU ESMERSOY'UN YER ALDIĞI PROJELER

2004–2005 Spor Ekspres

2006 Burcu Esmersoy'la Spor Servisi

2009–2011 Yaz Gecesi Gösterisi

2010–2011 Yıldızlarla Dans

2011–2012 Yıldızlarla Dans

2011 Dedektif Memoli

2011 Burcu Esmersoy ile Geç Yaz Gecesi

2012 Hayatta kalan

2012 Çocuklar Duymasın

2012–2014 Nedir Ne Değildir

2013 Pop yıldızı

2013 Bir Erkek Bir Kadın

2013–2014 Spor Gecesi

2013–2014 En Güzel Bölüm

2014 Arkadaşım Hoş Geldin

2014–2015 Ver fırına

2015 Komedi Türkiye

2015–2016 Elin Oğlu

2017 Dünya Güzellerim

2019 Dünya Avucunuzda

2019 Burcu ile Hafta Sonu



