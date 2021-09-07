Burcu Esmersoy tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinen 44 yaşındaki başarılı sunucu Burcu Esmersoy'un, 'Didem' klibindeki hali, görenleri hayrete düşürdü. Akıllara sarı saçlarıyla kazınan Esmersoy, doksanların unutulmaz klibinde siyah ve kısa saçlarıyla yer alarak, sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Esmersoy'un şaşırtan görüntüsü:
Şimdilerde Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, şöhret basamaklarını kolay kolay tırmanmadığını her fırsatta dile getiriyor. Gençliğinde Hıncal Uluç'un da asistanlığını yapan başarılı sunucu, güzellik yarışmaları ve çeşitli projelerden sonra CNN Türk'e dış haber editörü olarak dahil oldu. Editörlük macerası, Esmersoy'a sunuculuk kapılarını açtı.
Zor bir çocukluk geçirdiğini açıklayan Esmersoy, henüz 3 yaşında babasından hortumla dayak yediğini itiraf ederek, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Babasını, hasta gördüğünde rahatladığını söyleyerek magazin dünyasına bomba gibi düşen yıldız, annesine de kırgınlıkları olduğunu dile getirmişti.
Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.
Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy, çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.
2004–2005 Spor Ekspres
2006 Burcu Esmersoy'la Spor Servisi
2009–2011 Yaz Gecesi Gösterisi
2010–2011 Yıldızlarla Dans
2011–2012 Yıldızlarla Dans
2011 Dedektif Memoli
2011 Burcu Esmersoy ile Geç Yaz Gecesi
2012 Hayatta kalan
2012 Çocuklar Duymasın
2012–2014 Nedir Ne Değildir
2013 Pop yıldızı
2013 Bir Erkek Bir Kadın
2013–2014 Spor Gecesi
2013–2014 En Güzel Bölüm
2014 Arkadaşım Hoş Geldin
2014–2015 Ver fırına
2015 Komedi Türkiye
2015–2016 Elin Oğlu
2017 Dünya Güzellerim
2019 Dünya Avucunuzda
2019 Burcu ile Hafta Sonu
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