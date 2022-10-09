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Burcu Esmersoy'un aylık kazancı dudak uçuklattı! Sadece paylaşımdan...

09.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bir süredir aşk yaşayan Burcu Esmersoy kazancıyla gündemde. Sadece Instagram paylaşımlarıyla paraya para demeyen Esmersoy'un aylık kazancı dudak uçuklattı.

Burcu Esmersoy'un aylık kazancı dudak uçuklattı! Sadece paylaşımdan...

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy bu paylaşımları paraya çevirdi.

30 günde Instagram Story’den 7 paylaşım yapan Esmersoy, bu marka birlikteliklerinden yaklaşık 1 milyon lira kazandı.

Burcu Esmersoy'un, sunuculuk yaptığı davetlerde ve oynadığı reklam filmlerinden kazandığı para ile birlikte toplam 4 milyon liraya yakın bir kazanç elde ettiği iddialar arasında.


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Burcu Esmersoy nazım akmandil
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