Burcu Esmersoy'un aylık kazancı dudak uçuklattı! Sadece paylaşımdan...

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy bu paylaşımları paraya çevirdi.

30 günde Instagram Story’den 7 paylaşım yapan Esmersoy, bu marka birlikteliklerinden yaklaşık 1 milyon lira kazandı.

Burcu Esmersoy'un, sunuculuk yaptığı davetlerde ve oynadığı reklam filmlerinden kazandığı para ile birlikte toplam 4 milyon liraya yakın bir kazanç elde ettiği iddialar arasında.



