MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy'un derin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Allah nazarlardan saklasın"

Burcu Esmersoy'un derin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Allah nazarlardan saklasın"

26.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ekranlardan uzakta olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Güzel sunucu bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu. Esmersoy'un paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Burcu Esmersoy'un derin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Allah nazarlardan saklasın"

Çerkes kökenli olduğu bilinen ve pek çok programda sunuculuk yapan Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Esmersoy, son olarak bir dergiye verdiği bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu.

BURCU ESMERSOY'UN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU!

Esmersoy, bu kez beyaz elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle poz verdi.

burcu-esmersoy1

Ünlü isim paylaşımına ise "Set=Ev (her açıdan gördüğümüz galoş kovaları setlerimizin demirbaşıdır onları tanıyalım)" notunu düştü.

burcuesmersoy2

"SİNİR BOZAN GÜZELLİK"

Esmersoy'un paylaşımına takipçilerinden "Göz kamaştırıcı", "Sinir bozan güzellik" ," Allah nazarlardan korusun" gibi yorumlar geldi.

burcu-esmersoy3

2586235_7d282753a3ff6ce689694e11e5934d5f_640x640

6184ed7766a97c26d9227adf

kapak_170554

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile kalmak için doktora gitti! Şoke eden tavsiyeler: Sperm içme, vajina buharı ve dahası...Hamile kalmak için doktora gitti! Şoke eden tavsiyeler: Sperm içme, vajina buharı ve dahası...
Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."
Bu halini unutun! Mini şortuyla nefes kestiBu halini unutun! Mini şortuyla nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip!

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip!

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

62 yıllık tekstil devi icradan satıldı

62 yıllık tekstil devi icradan satıldı

Kritik faiz kararı açıklandı!

Kritik faiz kararı açıklandı!

Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme!

Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.