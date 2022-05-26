Burcu Esmersoy'un derin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Allah nazarlardan saklasın"

Çerkes kökenli olduğu bilinen ve pek çok programda sunuculuk yapan Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Esmersoy, son olarak bir dergiye verdiği bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu.

BURCU ESMERSOY'UN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU!

Esmersoy, bu kez beyaz elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle poz verdi.

Ünlü isim paylaşımına ise "Set=Ev (her açıdan gördüğümüz galoş kovaları setlerimizin demirbaşıdır onları tanıyalım)" notunu düştü.

"SİNİR BOZAN GÜZELLİK"

Esmersoy'un paylaşımına takipçilerinden "Göz kamaştırıcı", "Sinir bozan güzellik" ," Allah nazarlardan korusun" gibi yorumlar geldi.



