MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy vasiyetini yazdı! Sebebi; anne ve babasının mirastan önünü kesmek...

Burcu Esmersoy vasiyetini yazdı! Sebebi; anne ve babasının mirastan önünü kesmek...

11.03.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Esmersoy 45 yaşında vasiyetini yazarak şaşırttı. Burcu Esmersoy'un böyle bir adım atmasının sebebi ise annesi ve kendisini hortumla dövdüğünü söylediği babasının mirasından pay alamaması...

Burcu Esmersoy vasiyetini yazdı! Sebebi; anne ve babasının mirastan önünü kesmek...

Zorlu bir çocukluk geçiren Burcu Esmersoy 45 yaşında vasiyetini yazdı. Babaannesi ve dedesiyle büyüyen, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım" diyen 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, tüm mal varlığını pay etti.

Sunuculuk, sosyal medya, TV ve reklamlardan hatırı sayılır bir kazanç elde eden Burcu Esmersoy, Takvim'in haberine göre; mal varlığını üvey kardeşi, minik yeğeni ve yardım kuruluşlarına bıraktı.

"Vefat edince mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir" diyen güzel sunucu, annesi ve kendisini hortumla dövdüğünü söylediği babasını ima etti.

Ekran Alıntısı

GAYRİMENKUL ZENGİNİ İDDİASI

İddiaya göre güzel sunucu, detaylı bir sözleşmeyle de anne ve babasına kendisinden tek kuruş miras kalmamasını garantiletti.

Bu arada "Gayrimenkule yatırım yapıyorum" diyen Burcu Esmersoy'un İstanbul, Bodrum ve Alaçatı'da evleri bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kerem ne yapsa olmadı! Ayrılıkla ilgili bomba iddiaKerem ne yapsa olmadı! Ayrılıkla ilgili bomba iddia
Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası
"Milyonları cebe indirip halktan biri rolü kesiyor" demişti! Yeni Akit'e cevap gecikmedi"Milyonları cebe indirip halktan biri rolü kesiyor" demişti! Yeni Akit'e cevap gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!

Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!

"Uçağını getir 1 milyon doları al" Rus askerleri çağrıya uyacak mı?

"Uçağını getir 1 milyon doları al" Rus askerleri çağrıya uyacak mı?

Amuda kalkıp paylaştı! "Helal olsun"

Amuda kalkıp paylaştı! "Helal olsun"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.