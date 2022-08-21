Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti!

2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olacağını açıklayan Kara'dan hamilelik pozları geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan 42 yaşındaki oyuncu, ilk kez karnı burnunda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Ayak bileklerine kadar uzanan mavi bir elbiseyle objektif karşısına geçen Burcu Kara, hamileliğinin 6. ayına girdiğini ifade etti.
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