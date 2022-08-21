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Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti!

21.08.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, geçtiğimiz hafta bebek beklediğini duyurmuştu. Hamileliğinin 6. ayına giren Kara, büyüyen karnını "5. ay bitti!" notuyla paylaştı

Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti!

2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olacağını açıklayan Kara'dan hamilelik pozları geldi.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan 42 yaşındaki oyuncu, ilk kez karnı burnunda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Ayak bileklerine kadar uzanan mavi bir elbiseyle objektif karşısına geçen Burcu Kara, hamileliğinin 6. ayına girdiğini ifade etti.

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Burcu Kara
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