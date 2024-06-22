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Burcu Kıratlı “Aşk Sokakta” filmi ile ekranlara dönüyor! Didim'de çekilecek filmin konusu ise...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 12:30
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Yönetmen ve yapımcı Hasan Doğan, “Kuşaklılar” filminin ardından yeni film projesi “Aşk Sokakta”yı çekecek. Filmin oyuncu kadrosuna özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Burcu Kıratlı dahil oldu.

Burcu Kıratlı “Aşk Sokakta” filmi ile ekranlara dönüyor! Didim'de çekilecek filmin konusu ise...

“Aşk Sokakta” sinema filminin hazırlıkları sürüyor. Juli Yapım imzalı filmde Burcu Kıratlı başrolü oynayacak.

Hasan Doğan’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmde “İdil” rolüne hayat verecek olan Burcu Kıratlı’nın partneri için görüşmeler sürüyor.

'AŞK SOKAKTA' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, romantik komedi türündeki filmin çekimlerine temmuz ayının ilk haftası başlanması planlanıyor.

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Didim’de çekilecek olan “Aşk Sokakta” filminin senaryosu Afak P. Hasani imzası taşıyor.

Filmde evleneceği gün hayal kırıklığı yaşayarak, evlilikten vazgeçen İdil ile Rüzgar’ın hikâyesi konu ediniyor.

Kıratlı geçtiğimiz günlerde 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu. Kıratlı yaptığı açıklamada "Garip bir şekilde bana çok evlilik teklifi geliyor" demişti.

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Burcu Kıratlı
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