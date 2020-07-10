Burcu Özberk bikinili yakalandı! Ödülü aldı tatile koştu

Afili Aşk dizisiyle gönülleri fetheden güzel oyuncu Burcu Özberk’i tatil yaparken görüntüledi.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan Afili Aşk dizisindeki başarısı ile Romantik Komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Burcu Özberk, arkadaşlarıyla Bodrum’da stres attı.



Magazinburada'nın haberine göre; çok samimi dostlarıyla dakikalarca deniz keyfi yapan güzel oyuncu, bota çıkmaya çalışırken görüldü.



Altın Kelebek ödülü alan Burcu Özberk’in karantina döneminde fit kaldığı dikkatlerden kaçmadı.



Çıktığı botta bir süre güneşlendikten sonra kendisini yeniden mavi sulara bırakan Burcu Özberk, siyah bikinisi ile izleyenleri büyüledi.





