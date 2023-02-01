Burcu Özberk bornozlu pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...

Murat Boz ile başrolü paylaştığı Rüyanda Görürsün filminin çekimlerini tamamlayan Özberk, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle gündeme geliyor. Oyuncu Burcu Özberk, bu defa bornozla verdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyuncu Burcu Özberk koltukta uzanıp bornozlu pozlar verdi. Bu pozlarını Instagram hesabında paylaşan Özberk'e beğeni ve yorum yağdı.

Burcu Özberk'in bu pozlarına kayıtsız kalamayan takipçileri, "Bu güzellik halis midir?", "Çok güzelsin", "Harika" şeklinde yorumlar geldi.

Ünlü güzelin dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Esra' rolüne can veren Burcu Özberk yakın zamanda Kraliçe dizisinde 'Deniz' karakteriyle karşımıza çıkacak.

Aynı zamanda 3 Şubat'ta yayınlanacak olan Rüyanda Görürsün filminde Burcu Özberk ve Murat Boz başrolü paylaşıyor.



