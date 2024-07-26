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  4. Burcu Özberk davet tarzıyla gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı

Burcu Özberk davet tarzıyla gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 09:58
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Burcu Özberk son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinde ekranlarda yer almıştı. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Özberk önceki akşam bir markanın davetine katıldı. Ünlü ismin davet tarzı takipçilerinden tam not aldı.

MYNET- 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol aldı.

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Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde yeğeniyle birlikte cruise gemisi ile tatile çıkan ünlü isim ayağının tozuyla soluğu bir davette aldı.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Bir markanın özel bir davetine katılan ünlü isim tarzıyla dikkat çekti. Süper mini ve göğüs dekolteli elbisesi ile adeta nefes kesen Burcu Özberk davetten karelerini 'Bazen aşırı iyi hissedersin; tam o an' notu ile paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Özberk'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'barbie sen misin?', 'seni görünce hep iyi hissediyorum', 'güzellik', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Burcu Özberk
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