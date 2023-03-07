Burcu Özberk ekrana dönüşünü duyurdu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Bozam'dan mesaj gecikmedi

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Özberk ekranlara dönüyor.

Başrollerini Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in paylaştığı 'Kraliçe' dizisi şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu yeni yapım merakla bekleniyor. Konusuyla beğeni toplayan Kraliçe dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Özberk yeni rolünü "Hoşgeldin Deniz… Yeni bir hikayeye başladık. Bu zor günlerde hayata bağlanmama sebep oldu çalışmak. O yüzden ayrı bir yeri var şimdiden… Umutlu, heyecanlı ve sabırsızım" notuyla paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Bozam'dan da mesaj gecikmedi. Bozam arkadaşına "Hayırlı bereketli olsun bebeğim" yazdı.



