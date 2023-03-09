Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo gündemde! Takipleşme aşk iddialarını beraberinde getirdi

Adı Galatasaraylı Torreira ile aşk iddialarına karışan Devrim Özkan'ın ardından Burcu Özberk de sosyal medyanın diline düştü. Kraliçe dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk'in adı yine aşk iddalarıyla gündeme geldi.

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk'in takipleşmesi aşk iddialarını da hemen beraberinde getirdi.

Özberk'in sosyal medya paylaşımlarına Galatasaraylılar "Yakışırsınız" yorumları yaptı.

Galatasaray'ın yeni oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıkmıştı.

