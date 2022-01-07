MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Özberk ile öpüştüğü iddiası vardı! Serkay Tütüncü ilk kez konuştu

Burcu Özberk ile öpüştüğü iddiası vardı! Serkay Tütüncü ilk kez konuştu

07.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncu Burcu Özberk'in adı sık sık aşk dedikodularına karışıyor. Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü'nün bir partide yakınlaştığı iddiasına yanıt yakışıklı oyuncudan geldi. Serkay Tütüncü gelen aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Burcu Özberk'in eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. İddiaya göre Özberk eski rol arkadaşıyla bir doğum günü partisinde yakınlaşmıştı. İkilinin öpüştükleri de iddialar arasında bulunuyordu.

Bu iddialara dair ne Burcu Özberk ne de Serkay Tütüncü açıklama yapmıştı. Serkay Tütüncü günler sonra kendisine bu konuda soru gelince sessiz kalmadı.

Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü öpüştü mü? Bomba iddiaBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü öpüştü mü? Bomba iddia

Serkay Tütüncü öpüşme iddialarına "Güzel oldu bunu şu an sorduğun. Biz Burcu ile müthiş yakın arkadaşız. Ortak arkadaşımızın doğum gününde eğlendik, telefonla filan çekmeye çalıştılar ama öyle bir şey yok. Çok yakın ve her şeyimi paylaştığım bir arkadaşım" yanıtını verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Erkan Kolçak Köstendil kaleci olarak Amsterdam'a gitmişti! Açıklama geldiErkan Kolçak Köstendil kaleci olarak Amsterdam'a gitmişti! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.