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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü öpüştü mü? Bomba iddia

19.12.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol olan Burcu Özberk'in sevgilisinin Serkay Tütüncü olduğu iddia edildi. Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü'nün bir partide yakınlaştığı konuşuluyor.

Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü öpüştü mü? Bomba iddia

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranda olan Burcu Özberk estki rol arkadaşıyla yeni bir aşka mı yelken açtı? Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, Hürriyet'en İsmail Bayrak'ın iddiasına göre yakınlaştı.

İki isim, geçtiğimiz akşam Ulus29’da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.

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2019-2020 sezonunda yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk “Arkadaşız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.

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Burcu Özberk Serkay Tütüncü
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