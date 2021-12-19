Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü öpüştü mü? Bomba iddia

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranda olan Burcu Özberk estki rol arkadaşıyla yeni bir aşka mı yelken açtı? Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, Hürriyet'en İsmail Bayrak'ın iddiasına göre yakınlaştı.

İki isim, geçtiğimiz akşam Ulus29’da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.

2019-2020 sezonunda yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk “Arkadaşız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.

