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Burcu Özberk imaj değiştirdi! Dekoltesi gözlerden kaçmadı

19.08.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ününe ün katan oyuncu Burcu Özberk, koronavirüsü yenince hemen tatile gitmişti. Tatil dönüşü yeni bir imaj ile dikkat çeken Özberk takipçilerinden beğeni aldı. Güzel oyuncu Burcu Özberk'in iddialı tarzı ve dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

Burcu Özberk imaj değiştirdi! Dekoltesi gözlerden kaçmadı

Aşk Mantık İntikam dizisi finali sonrası hemen tatile çıkan Burcu Özberk yorulduğunu söylemişti. Tatili ve gezmeleri sürerken ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Özberk karantinada zor bir hafta geçirdikten sonra yine tatil yapmaya gitmiş ve tatil pozlarını da paylaşmıştı.

Güzel oyuncu Burcu Özberk tatil dönüşü imaj değişikliğine gitti. Burcu Özberk'in hayranları yeni imajını bir hayli beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.

Ekran Alıntısı

Burcu Özberk'in iddialı tarzı ve verdiği yan dekolte de gözlerden kaçmadı.

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"ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Burcu Özberk, Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Afili Aşk', 'Aslan Ailem' gibi dizilerde rol aldı. Özberk, yeni bir projeye dahil olup olmayacağı konusunda; "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Burcu Özberk
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