MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Özberk'in sokak tarzı dikkat çekti! Ceket içine bikini...

Burcu Özberk'in sokak tarzı dikkat çekti! Ceket içine bikini...

23.05.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Aşk Mantık İntikam' dizisi final yapınca Bali'ye giden ve bir süre tatil yapıp ülkeye dönen Burcu Özberk şu sıralar sevdikleriyle vakit geçiriyor. Burcu Özberk son olarak geçirdiği keyifli pazar gününden bir paylaşım yaptı. Özberk'in sokak tarzı beğeni topladı.

Burcu Özberk'in sokak tarzı dikkat çekti! Ceket içine bikini...

Son olarak final yapan 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk Bali'de tatil yapıp ülkeye döndü. Geçtiğimiz günlerde yeni bir projeye dahil olup olmayacağı sorulan Özberk, "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti.

Kendine zaman ayırmak istediğini söyleyen güzel oyuncu geçirdiği keyifli pazar gününden paylaşımlar yaptı. "Çocuklarla güzel bir pazar" notuyla paylaşım yapan oyuncunun sokak tarzı dikkat çekti.

12

Ceket takımının içine mavi bir bikini giyen Özberk güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.

13

Burcu Özberk'in tarzına "Çok güzelsin", "Tarzın çok iyi", "Fiziğin muhteşem" yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden aldatma açıklaması! "Yapıyorsa..."Şoke eden aldatma açıklaması! "Yapıyorsa..."
Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...
Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...Şoke eden olay! Mahkemeye koştu: Geri dönüşü yok...
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Havluyu üstüne sarıp poz verdi! "Yapma böyle şeyler"

Havluyu üstüne sarıp poz verdi! "Yapma böyle şeyler"

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Kritik Kabine toplantısı bugün!

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.