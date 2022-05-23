Burcu Özberk'in sokak tarzı dikkat çekti! Ceket içine bikini...

Son olarak final yapan 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk Bali'de tatil yapıp ülkeye döndü. Geçtiğimiz günlerde yeni bir projeye dahil olup olmayacağı sorulan Özberk, "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti.

Kendine zaman ayırmak istediğini söyleyen güzel oyuncu geçirdiği keyifli pazar gününden paylaşımlar yaptı. "Çocuklarla güzel bir pazar" notuyla paylaşım yapan oyuncunun sokak tarzı dikkat çekti.

Ceket takımının içine mavi bir bikini giyen Özberk güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.

Burcu Özberk'in tarzına "Çok güzelsin", "Tarzın çok iyi", "Fiziğin muhteşem" yorumları yağdı.

