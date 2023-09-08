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  4. Burcu Özberk siyah bikinisiyle fiziğini sergiledi! "İyi gelmez mi..."

Burcu Özberk siyah bikinisiyle fiziğini sergiledi! "İyi gelmez mi..."

08.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemde ekranlarda istediği başarıyı yakalayamayan güzel isim tatil pozlarını paylaşarak fiziğini sergiledi ve hayranlarından beğeni topladı.

Ruhun Duymaz dizisiyle ekranlarda son olarak boy gösteren Burcu Özberk son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından. Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.5 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

Fit görünümüyle dikkat çeken Özberk yazı çok seviyor. Tüm yazı tatilde geçirmek için daha önceki sezonlarda teklifleri daha reddeden güzel oyuncu deniz kenarından pozlarını paylaştı.

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Siyah bikinisiyle boy gösteren Burcu Özberk fit görünümüyle hayranlarını mest etti.

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Güzel oyuncu paylaşımına "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" notunu düşerek beğeni topladı.


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