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Serdar Ortaç emeklilik hayalini açıkladı! Tasını tarağını toplayıp köye yerleşecek

Serdar Ortaç, emeklilik hayaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç, konser teklifi gelmezse ancak emekli olacağını söyleyip, köye yerleşmek istediğini dile getirdi.

Serdar Ortaç emeklilik hayalini açıkladı! Tasını tarağını toplayıp köye yerleşecek
Öznur Yaslı İkier

Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün yeni çıkardığı şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Çekimlerden önce gazeteciler ile bir araya gelen Serdar Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç emeklilik hayalini açıkladı! Tasını tarağını toplayıp köye yerleşecek 1

Önümüzdeki 4-5 yıl daha çalışmayı düşündüğünü ve her yıl 10 şarkı yayımlayarak üretimlerini tamamlamak istediğini dile getiren Ortaç, "Bir tanesi gitti, geçen hafta üç tane daha gitti. Altı şarkı kaldı. Her sene 10 şarkı verebileceğim şekilde plan yaptım" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç emeklilik hayalini açıkladı! Tasını tarağını toplayıp köye yerleşecek 2

56 yaşındaki şarkıcı Ortaç, emeklilik hayalinden bahsetti. Ortaç, "Bir köyde oturuyorum, kahvemi içiyorum. Üç beş dost, iki üç aile... Hayat öyle geçer" ifadelerini kullandı.

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Serdar Ortaç
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