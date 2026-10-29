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Otopsi raporu çıkmıştı! Hayden Panettiere'nin ölümünde yeni gelişme

Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hayden Panettiere’nin ölümüne ilişkin soruşturma kapatıldı. 36 yaşındaki oyuncunun fentanil ve çeşitli ilaçların toksik etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken ölümünün kaza sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Otopsi raporu çıkmıştı! Hayden Panettiere'nin ölümünde yeni gelişme

Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hayden Panettiere’nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünün aşırı dozda uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı ve kazara gerçekleştiği açıklandı. ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki polis, 16 Ağustos’ta bir dairede hareketsiz halde bulunan oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Otopsi raporu çıkmıştı! Hayden Panettiere nin ölümünde yeni gelişme 1

Polis, 36 yaşındaki oyuncunun ölümünün kaza sonucu meydana geldiğine hükmedildiğini ve soruşturmanın kapatıldığını duyurdu.

36 yaşındaki oyuncunun toksikoloji raporu geçtiğimiz ay çıkmıştı. Resmi açıklamaya göre Panettiere'nin ölüm nedeni, fentanil başta olmak üzere birden fazla ilacın toksik etkisi olarak belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Otopsi
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