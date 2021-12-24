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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ercengiz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yapan Ercengiz, haberde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ile Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarına oy verdi.

Çalışmaların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirten Ercengiz, kendisini en çok etkileyenin Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangını sırasında gazetecilerin yangından kaçışını yansıtan fotoğraf karesi olduğunu söyledi.

Ercengiz, Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarının bir bebeğin ayağını avuçlarında tutukları fotoğrafı da çok beğendiğine değinerek "Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar, Anadolu Ajansı köklü bir kurum, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinden haberleri, video ve fotoğrafları bizlere ulaştırıyor. Emeği geçen tüm emektar arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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