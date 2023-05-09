Burdur Vali Arslantaş, deprem bölgesinde görev yapan tüm personeli “başarı belgesi” ile ödüllendirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında, Burdur’dan deprem bölgesine giderek başta arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları olmak üzere, depremin yaralarını sarmak için görev yapan tüm personeli Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen törende, temsilen belgelerini takdim ettiği personelin şahsında, deprem bölgesinde görev alan tüm personele teşekkür ettiğini ifade eden Vali Arslantaş, göstermiş oldukları gayretli, özverili ve başarılı çalışmaları dolayısıyla hepsini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirtti.

