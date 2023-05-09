YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur Vali Arslantaş, deprem bölgesinde görev yapan tüm personeli “başarı belgesi” ile ödüllendirdi.

Burdur Vali Arslantaş, deprem bölgesinde görev yapan tüm personeli “başarı belgesi” ile ödüllendirdi.

09.05.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubatta meydana gelen deprem sonrasında afet bölgesinde görev alan personellere Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından Başarı Belgesi verildi.

Burdur Vali Arslantaş, deprem bölgesinde görev yapan tüm personeli “başarı belgesi” ile ödüllendirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında, Burdur’dan deprem bölgesine giderek başta arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları olmak üzere, depremin yaralarını sarmak için görev yapan tüm personeli Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen törende, temsilen belgelerini takdim ettiği personelin şahsında, deprem bölgesinde görev alan tüm personele teşekkür ettiğini ifade eden Vali Arslantaş, göstermiş oldukları gayretli, özverili ve başarılı çalışmaları dolayısıyla hepsini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandıBurdur'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandıErzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı
Batman’da 50 yıllık caminin minaresi kontrollü yıkıldıBatman’da 50 yıllık caminin minaresi kontrollü yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:48
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
20:02
Yatsı
21:31

Burdur Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Demirel eczanesi
Bucak
Engin eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Karamanli
Yeşilova eczanesi
Yesilova
Emre eczanesi
Golhisar
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.