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Burdur Valiliğine Türker Öksüz atandı

10.08.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Kars Valisi Türker Öksüz Burdur Valiliğine atandı.

Burdur Valiliğine Türker Öksüz atandı

10 Ağustos tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 57 ilin valisi değişti. Buna göre Kars Valisi Türker Öksüz Burdur Valiliğine atandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın ise atama listesinde ismi bulunmuyor.

Vali Türker Öksüz Kimdir?
Burdur Valiliğine atanan Türker Öksüz, aslen Elazığlı olup 1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere’ye gönderildi.
1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM’de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı. Vali Öksüz aynı zamanda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görevden alınmasının ardından yapılan kayyım ile 2 Ekim 2020 tarihinde Kars Belediye Başkanı olarak atandı.

10 Ağustos 2023 Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valiliğine atandı.

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