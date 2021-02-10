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Burdur’da 243 araç sürücüsüne ceza yazıldı, 39 araç trafikten men edildi

10.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, 05-07 Şubat arasında gerçekleşen uygulamada 243 araç sürücüsüne idari para cezası yazılırken, 39 araç da trafikten men edildi.Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 3 gün boyunca Yük Taşıyan Araçlar, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kullanan Sürücüler ve Radarla Hız Denetimi uygulaması gerçekleştirdi.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, 05-07 Şubat arasında gerçekleşen uygulamada 243 araç sürücüsüne idari para cezası yazılırken, 39 araç da trafikten men edildi.
Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 3 gün boyunca Yük Taşıyan Araçlar, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kullanan Sürücüler ve Radarla Hız Denetimi uygulaması gerçekleştirdi. 845 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamalarda, 8 araç sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf bulundurmamaktan, 9 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 8 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan, 6 araç sürücüsüne yetkisiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 6 araç sürücüsüne taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanma ve taşıt kullandırmaktan, 135 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmaktan 2 araç sürücüsüne motosiklet, Motorlu Bisiklet ve Elektrikli Bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasından 3 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 66 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden ceza yazıldı.
Uygulamada 243 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası uygulanırken, 39 araç da trafikten men edildi.

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