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Burdur'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü tutuklandı

25.10.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4'ü aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin traktör ve kamyon sürücüleri tutuklandı.

Yeşilova-Burdur kara yolu Harmanlı köyü kavşağında 3 aracın karıştığı kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet A. ile traktör sürücüsü Yusuf A, jandarmadaki işlemlerin ardından Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ahmet A'nın (48) kullandığı kamyon, 23 Ekim'de önce Yusuf A. (58) idaresindeki römorklu traktörle, daha sonra karşı şeritteki Şenol Özalp'ın (54) kullandığı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Özalp ile aynı araçtaki Günaydın Cirit (47) ile oğlu Mehmet Emir Baş (6) kaza yerinde, yaralanan baba Bayram (49) ile kızı Yağmur Baş (7) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Kamyon ve traktör sürücüleri jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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trafik kazası Burdur

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