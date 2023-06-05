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Burdur’da 5 kişinin yaralandığı kazadan acı haber

05.06.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Bucak ilçesinde dün gece iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan Aynur Öztürk hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sularında Burdur’un Bucak ilçesi Kestel yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Öztürk (57) idaresindeki 15 ES 298 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı istikametten gelen Uğur A. (33) idaresindeki 15 AAV 149 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Öztürk, Fevzi Bilgehan Öztürk (16), Halim Batuhan Öztürk (16), Aynur Öztürk ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Aynur Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Öztürk ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Diğer araç sürücüsü Uğur A. ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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