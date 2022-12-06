YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da 7 bin 585 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor

Burdur'da 7 bin 585 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor

06.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Burdur'da farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde, 7 bin 585 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, taşımalı eğitimde 5 bin 363, ortaöğretimde 1393, özel eğitimde 423, sosyal yardımlaşma kapsamında 381 ve pilot uygulama kapsamındaki okul öncesinde eğitim gören 25 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mücahit Kılınç, AA muhabirine, okullarındaki pansiyonda kalan 178 öğrenciye konaklamanın yanında ücretsiz yemek hizmeti de verdiklerini söyledi.

Pansiyonda 3 ana ve bir ara öğün olmak üzere 4 kez yemek çıkardıklarını belirten Kılınç, Bakanlığın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

Kılınç, yemeklerle kız öğrencilerin 2 bin, erkek öğrencilerin de 2 bin 500 seviyesinde günlük kalori ihtiyaçlarını aldıklarını vurgulayarak, "Beslenmede karbonhidrat, protein, meyve ve sebze gibi dağılımlara dikkat ediyoruz. Sabahları en az sekiz çeşit kahvaltı, öğle ve akşam yemeği de en az dört, ara öğünde ise en az iki çeşit yemeği öğrencilerimize sunuyoruz." dedi.

Çocukların dışarı çıkmadan okul içinde yemeğe ulaştığını dile getiren Kılınç, öğrencilerin bu uygulama sayesinde dışarıda herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmadan yemeğini yiyip dersine girdiğini kaydetti.

Kılınç, "Devletimiz tüm imkanları sağlıyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"AŞÇILARIMIZ GÜZEL YEMEKLER YAPIYOR"

Öğrencilerden 11. sınıfa giden Aysel Gülocak, yemek hizmetinden memnun olduğunu, temiz bir ortamda yaşadıklarını ve imkanlardan ücretsiz faydalandıkları anlattı.

Denizli'den gelen 9 sınıf öğrencisi İbrahim Efe, okulda aile sıcaklığında bir ortam olduğunu belirterek, "Barınma ve yemek ihtiyacımız karşılanıyor. Devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Berra Karademir de yemeklerin lezzetli olduğunu dile getirerek, "Aşçılarımız güzel yemekler yapıyor, ellerine sağlık. Temizlik açısından da görevliler buraları her gün temizliyor. Genel anlamda memnunuz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur’da öğrenci servisi kazasında yaralanan olmadıBurdur’da öğrenci servisi kazasında yaralanan olmadı
Kara aldırış etmeden Elevit Yaylası’nda buz gibi suda yüzdüKara aldırış etmeden Elevit Yaylası’nda buz gibi suda yüzdü
Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldüKütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Burdur öğrenci yemek

Burdur Namaz Vakitleri 6 Aralık Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:08
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.