YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da ambulans sürücülerine verilen ileri sürüş eğitimiyle kazalarda azalma oldu

Burdur'da ambulans sürücülerine verilen ileri sürüş eğitimiyle kazalarda azalma oldu

14.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram: - "2017'de ambulanslarımızın karıştığı 13 kaza varken bu yıl sadece 1 kaza oldu. Kaza oranlarının bu kadar çok düşmesini bu eğitimlere borçluyuz"

Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlıkta görevli sağlık çalışanlarına verilen ileri sürüş tekniği eğitimiyle ambulans kazalarında ciddi oranda azalma görüldü.

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, eğitim alanında gazetecilere, ambulans kullanan personelin hem kendi hem de taşıdıkları hastaların can güvenliklerini sağlamaları için eğitimin verildiğini söyledi.

Ambulans Sürüş Tekniği Eğitimi sonucunda önemli geri dönüşler aldıklarını belirten Şenbayram, ilde görev yapan personelin ilk 30 dakikada kırsaldaki, ilk 10 dakikada kentteki vakalara ulaşmada yüzde 99 oranında başarı sağladığını anlattı.

- "Bu yıl kentte ambulansın karıştığı 1 kaza oldu"

Bu ulaşım sürelerini yakalarken kaza yapmamak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için de uğraştıklarını dile getiren Şenbayram şöyle konuştu:

"2017'den beri eğitimlerimiz devam ediyor. 2017'de ambulanslarımızın karıştığı 13 kaza varken bu yıl sadece 1 kaza oldu. Yılın ilk dokuz ayında 25 bin vaka taşıdık. Bu yıl tüm ambulanslarımız 1 milyon 150 bin kilometre yol kat etti. Bu kadar uzun mesafede kaza oranlarının bu kadar çok düşmesini bu eğitimlere borçluyuz."

Şenbayram şu ana kadar 150 personelin eğitimlerini tamamladığını sözlerine ekledi.

Eğitmen Özgür Gümüş de eğitimin bir gün teorik, 3 gün pratik olmak üzere dört gün sürdüğünü işaret ederek "Amacımız güvenli ambulans sürüş tekniklerini arkadaşlara öğreterek güvenli hasta naklini sağlamaktır. Oluşabilecek arızaları tanımlayabilmeleri ve müdahale edebilmelerini de öğretiyoruz." diye konuştu.

112 Acil Sağlık personeli Levent Yaman da eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirerek kendilerini mesleklerinde geliştirme imkanı yakaladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldıBurdur'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı
GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı
Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybettiAntalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Burdur ambulans ileri sürüş teknikleri vaka

Burdur Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
06:59
Öğle
12:50
İkindi
15:59
Akşam
18:31
Yatsı
19:46
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.