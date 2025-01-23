YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur’da araç içerisine düşen sigara izmariti yangına neden oldu

Burdur’da araç içerisine düşen sigara izmariti yangına neden oldu

İHA İHA
23.01.2025 14:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da sigara izmaritinin koltuğa düşmesiyle yanmaya başlayan park halindeki minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Burdur’da araç içerisine düşen sigara izmariti yangına neden oldu

Yangın, merkez Bozkurt Mahallesi 16017 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut B.’ye ait park halinde bulunan 48 PG 344 plakalı Citroen marka minibüs yanmaya başladı. Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu maddi hasar oluşan minibüste incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, yangının koltuğa düşen sigara izmaritinden çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.

Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:16
İkindi
15:57
Akşam
18:20
Yatsı
19:39
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.