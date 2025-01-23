Burdur’da araç içerisine düşen sigara izmariti yangına neden oldu

Yangın, merkez Bozkurt Mahallesi 16017 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut B.’ye ait park halinde bulunan 48 PG 344 plakalı Citroen marka minibüs yanmaya başladı. Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu maddi hasar oluşan minibüste incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, yangının koltuğa düşen sigara izmaritinden çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.