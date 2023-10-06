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Burdur'da avda arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

06.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde avda arkadaşını tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cebiş köyünde domuz avına birlikte gittiği arkadaşı İbrahim Coşar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren B.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Burdur Adliyesine sevk edilen B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çeltikçi ilçesinde 4 Ekim'de domuz avında B.K'nın (25) tüfekle ateş ederek vurduğu arkadaşı İbrahim Coşar (30) hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan B.K. domuz sürüsünü bekledikleri sırada ses duyduğu tarafa ateş ettiğini, kontrol etmeye gittiğinde kazara arkadaşını vurduğunu görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını söylediği öğrenilmişti.

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