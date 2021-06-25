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Burdur'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

25.06.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binada mahsur kalanların çıkarılmasını sağlayan polis memuru da dumana maruz kalarak hastaneye kaldırıldı

Burdur'da bir apartman dairesinde çıkan yangında evde yalnız bulunan iki çocuk, başka dairelerde mahsur kalan anne ve çocukları ile biri engelli 2 vatandaş kurtarıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı esnada evde yalnız bulunan iki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir üst dairedeki anne ile iki çocuğu ve başka bir dairedeki engelli kişi de polis memuru Mehmet Erdem ve itfaiye çavuşu Hasan Çorum tarafından dışarı çıkarıldı.

Dumandan 4 çocuk, 2 kişi ve polis memuru Erdem etkilendi. Mehmet Erdem hastaneye kaldırılırken, diğerleri ambulansta tedavi edildi.

- "Bebeğin ve vatandaşların sağlık durumu iyi"

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, olay yerine geldiklerinde üçüncü kattın balkonundan yoğun duman geldiğini gördüklerini söyledi.

Yangının henüz neden kaynaklandığının belli olmadığını aktaran Ballak, "Binadan 1'i bebek 7 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. 6 kişi dumandan etkilendi, kurtarma çalışmasına katılan bir polis arkadaşımız da yoğun dumana maruz kaldı. Bebeğin ve vatandaşların ambulansta tedavisi yapıldı, çok şükür durumları iyi. Yangını söndürdük. Bu gibi üzücü olayların yaşanmaması için evlerde mutlaka güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor." diye konuştu.

Yangında iki çocuk ile annesini daireden çıkaran itfaiye çavuşu Hasan Çorum da kucağında bebeği bulunan kadının yoğun duman nedeniyle hareket edemediğini belirtti.

Bebeğin gazdan etkilenmemesi için solunum cihazı taktıklarını anlatan Çorum, "Polis memurunun yol göstermesiyle anne, bebeğini ve bir kız çocuğunu binadan indirip sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.

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