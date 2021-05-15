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Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

15.05.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bir grup çocuk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Burdur'da bir grup çocuk, çizdikleri Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Emek Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kağıtlara Türk ve Filistin bayrakları çizdi.

Bayrakları çizdikleri resimleri ellerine alan çocuklar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Kahrolsun İsrail", "Çocuklar ölmesin" sloganı attı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerinde bayraklarla sloganlar atarak, sokaklarda yürüme anları yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Filistin İsrail

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