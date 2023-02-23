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Burdur'da bir pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu

23.02.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Tefenni ilçesinde belediyeye ait pansiyonunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Burdur'da bir pansiyonda çıkan yangın hasara neden oldu

Eşeler Mahallesi'nde 3 katlı öğrenci pansiyonun çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Tefenni Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekibi ve arazözler sevk edildi.

Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pansiyonda konaklayan ve yangın sırasında binadan tahliye edilen 45 depremzede ise Gölhisar ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) nakledildi.

Yangının alt katlara sirayet etmediği ancak binanın çatı katında hasara neden olduğu bildirildi.

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