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Burdur'da bozayı fotokapanla görüntülendi

31.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bozayı fotokapanla görüntülendi

Burdur kırsalında bozayı fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kırsal alanlara fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlardan birisine bozayı görüntüsü yansıdı.

Kamera kaydı, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

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