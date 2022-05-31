Burdur'da bozayı fotokapanla görüntülendi

Burdur kırsalında bozayı fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kırsal alanlara fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlardan birisine bozayı görüntüsü yansıdı.
Kamera kaydı, basın mensuplarıyla paylaşıldı.
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