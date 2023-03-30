YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da buzlanma nedeniyle kapatılan Burdur-Antalya kara yolu trafiğe açıldı

Burdur'da buzlanma nedeniyle kapatılan Burdur-Antalya kara yolu trafiğe açıldı

30.03.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı.

Burdur'da buzlanma nedeniyle kapatılan Burdur-Antalya kara yolu trafiğe açıldı

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, havanın soğumasıyla Burdur-Antalya kara yolunun 5'inci kilometresi kurna rampaları mevkisinde buzlanmaya neden oldu.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafiğe kapatılan yolda, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

NATO Kavşağı'ndan itibaren kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır sürücüsü Latif Çınarer, AA muhabirine, Antalya'ya yolculuk yaptığını ve yolun açılmasını beklediğini söyledi.

Sürücü Mustafa Süslü ise İzmir'den geldiğini, Dinar rampasında da buzlanma olduğunu dile getirerek, "Burada da yolun kapalı olduğunu öğrendik. Çeltikçi'ye gidiyorum." dedi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur'da GSB yurtlarındaki depremzedeler iftarda bir araya geldiBurdur'da GSB yurtlarındaki depremzedeler iftarda bir araya geldi
Geceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründüGeceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründü
Diyarbakır’da sahur vakti aracında kurşunlanarak öldürüldüDiyarbakır’da sahur vakti aracında kurşunlanarak öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Burdur trafik

Burdur Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

Burdur Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Kardelen eczanesi
Bucak
Pelin eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Yesilova
Şenel eczanesi
Golhisar
Karamanli eczanesi
Karamanli
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.