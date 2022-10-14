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Burdur'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

14.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

Burdur'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi Projesi" kapsamında 1200 çiftçiye tohum desteği sağlandı.

Vali Ali Arslantaş, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmeyen tarım arazisi kalmayacağı yönünde talimat verdiğini anımsatarak, Kovid-19 salgınından sonra kıtlığa yakalanmamak için devletin arazileri dahil ekilmeyen arazileri kiraladıklarını söyledi.

Bu yıl kent için arpa ve buğday tohum desteği ödeneği olarak 2 milyon lira ayrıldığını dile getiren Arslantaş, şöyle konuştu:

"Biz bu da yeterli olmaz diyerek geçtiğimiz hafta İl Genel Meclisimizden 1 milyon lira da İl Özel İdare imkanlarıyla çiftçilerimize tohum sağlayalım diye acil bir karar aldık. O tohumu da bir iki hafta içinde sizlere ulaştıracağız. Emeğin yemeğe, zahmetin rahmete dönüşeceği hasat mevsiminde çok daha fazla ürünü, alın terinin karşılığını, helalinden bol kazancı sağlayacağınızdan eminiz. Bakanlığımızın ürettiği bu tohumları önümüzdeki yıl alacağınız üründen tohumluk olarak ayırabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum."

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de üreticilere girdi masrafları açısından kolaylık sağlamak adına çalışmalar yapıldığını belirterek, "İlimiz tarım ve hayvancılıkla geçinen bir vilayet, dolayısıyla tarım ve hayvancılıkla ilgili atılacak her türlü adımda, desteklememiz gereken konularda geri durmuyoruz." diye konuştu.

- "Yüksek verim almayı hedefliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul da her zaman çiftçilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Tuğrul,'Sen yeter ki üret' şiarıyla 1 milyon 600 bin liralık buğday, 400 bin liralık arpa tohumu temin ettiklerini belirterek, "Bu tohumdan yaklaşık 7 bin 650 dekarlık ekim alanından yüksek verim almayı hedefliyoruz." dedi.

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buğday Çiftçi Burdur Tarım ve Orman Bakanlığı destek tohum

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