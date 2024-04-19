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Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA AA
19.04.2024 13:30
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Burdur'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hatiphoca Caddesi'ndeki alkollü bir işletmede müşteriler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G'yi kafasına silahla vurarak darbetti.

U.G. arkadaşlarıyla yakındaki farklı bir alkollü işletmeye kaçtı. Araçla kaçanları takip eden E.C. rastgele U.G'nin girdiği işletmeye ateş açtı.

İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı E.C. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahıyla yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
İşletme Burdur silahlı saldırı kavga

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