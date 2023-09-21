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Burdur'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı

21.09.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da şeker pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı

Ahmet Dikici idaresindeki 15 FF 213 plakalı şeker pancarı yüklü tır, Bülent Ecevit Bulvarı DSİ kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Dikici, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şeker pancarlarının etrafa saçılması nedeniyle ulaşımın aksadığı yol, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından temizlenerek trafiğe açıldı.

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