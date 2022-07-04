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Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi

04.07.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 78 parça ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.A'nın Bucak ilçesine tarihi eser getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan fiziki takip sonucu Çeltikçi ilçesinde durdurulan M.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 59 sikke, 10 yüzük, 3 mühür, 1 haç ve 5 obje olmak üzere toplam 78 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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