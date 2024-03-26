Burdur'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini, ramazanda da saldırılarını durdurmadığını aktardı.

Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıyı da kınayan Gün, "Yaptıkları son insanlık dışı saldırılarla tıynetlerini ortaya koyan siyonistler, milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın 'İsrail laftan anlamaz, güçten anlar.' sözünün haklılığını da gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinin liderlerine de seslenen Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey İslam ülkelerinin liderleri, Allah'tan korkun, İslam'a sarılın, dinimizin izzetini kuşanın. Sizin acizliğiniz yüzünden Gazze'de kadınlar tecavüze uğruyor. Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki Filistin direnişçileri, bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücadele vermiyor. Aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücadele ediyor."

Öte yandan Burdur Alperen Ocakları tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı vesilesiyle katılımcılara helva ikram edildi.

