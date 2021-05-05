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Burdur'da görev başındaki jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı

05.05.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da görev başındaki jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı

Burdur'da ramazan ayında görev başındaki jandarma ekibi, orucunu uygulama noktasında açtı.

Burdur-Fethiye kara yolunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrol noktasında "tam kapanma" uygulaması kapsamında sürücüleri salgın tedbirlerine yönelik uyaran ekipler, iftar saatinde de denetimlerine ara vermedi.

Sürücü ve yolcuları denetleyen ekipler, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını kontrol etti.

Yolculuk yapanların görev belgelerini de inceleyen jandarma ekipleri, oruçlarını uygulama noktasında açtı.

Bugünkü iftar yemeğinde ekiplere, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de eşlik etti.

Ekipler, iftarlarını yaptıktan sonra görevlerini sürdürdü.

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