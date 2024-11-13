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Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA AA
13.11.2024 08:37
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Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ramazan Emre Ç. (24) idaresindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç, Hızır İlyas Mahallesi Oto Tamirciler 1. Sokak'ta, bir iş yerinde kuryelik yapan Mehmet Aktaş'ın (20) kullandığı 03 AHF 325 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Aktaş, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayrıca kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde caddeyle sokağın kesişiminde hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kuryenin havaya savrulup yere düştüğü görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur Hafif ticari araç

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