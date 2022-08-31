Burdur'da hırsızlık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Burdur'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir vakıftan yaklaşık 7 bin lira değerindeki elektronik eşyanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin eşkali ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonda B.Ş, M.B. ve K.I'yı gözaltına aldı, çalıntı malzemeleri de ele geçirdi.

Zanlılardan K.I. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

