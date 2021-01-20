YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

20.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlılara ve personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Huzurevi Müdürü Abdullah Sartekin, gazetecilere yaptığı açıklamada 34 huzurevi sakini ve 20 personele aşı yapıldığını söyledi.

Huzurevi personelinin 14'er günlük karantina usulüne göre çalıştığını belirten Sartekin, "Her 14 günde test yaparak hizmet veriyoruz. Bugüne kadar kurumumuzda pozitif vakaya rastlanmadı. Aşı konusunda da tüm sakinlerimiz istekli, aşı olmalarına herhangi bir engel durumları yok." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakini 78 yaşındaki Sadık Ayçiçek de öncelikli grupta olduklarına sevindiğini, aşı uygulamasından memnun olduğunu dile getirdi.

Aşı olan Gülfidan Köle ve diğer huzurevi sakinleri de yetkililere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!

Burdur Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:15
İkindi
15:53
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Burdur Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Bizim Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Bucak
Konak Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

Burdur’da kar gören telefonuna sarıldı

Burdur’da kar gören telefonuna sarıldı

Burdur’da Jandarma ekiplerinden yaya önceliği denetimi

Burdur’da Jandarma ekiplerinden yaya önceliği denetimi

Burdur Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı

Burdur Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı

Bucak’ta Çubukiçi Deresi cazibe merkezine dönüşüyor

Bucak’ta Çubukiçi Deresi cazibe merkezine dönüşüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.