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Burdur’da jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şahıs tutuklandı

04.01.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar neticesinde icra edilen 28 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 33 şüpheliden 3‘ü tutuklanmış, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 26’sı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır.

Müdahale edilen olaylarda; 160 gram eroin, 5 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 110 gram skunk, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas, 42 bin gram tütün, 8 bin 300 adet dolu makaron, 21bin 800 adet boş makaron, 4 bin 950 adet sigara sarma kâğıdı, 3 adet elektronik sigara likiti, 4 bin 800 gram kaçak çay 10 litre sahte/kaçak rakı ele geçirildi.

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